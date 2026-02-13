两名26岁女分涉跨境运毒及幕后操控 遭重囚13年5个月及20年6个月

两名26岁本地女子早前被裁定一项「串谋贩运危险药物」罪罪名成立。案件今日（2月13日）在高等法院判刑，两名被告各被判处13年5个月及20年6个月监禁。

毒品调查科人员于2022年8月31日于香港国际机场打击毒品，拘捕一名从杜拜返港，案发时22岁的本地女子，并在其行李箱内搜出约7公斤怀疑可卡因，当时市值约570万元。经进一步调查后，人员于同年9月26日拘捕另一名案发时22岁的本地女子，负责招揽及操控人员贩毒。

毒品调查科人员于2022年8月31日于香港国际机场破获该宗毒品案。资料图片

警方经征询法律意见后，两名被告被落案起诉合共一项「串谋贩运危险药物」罪。其后，两名被告分别于2024年9月及2026年2月认罪。法庭根据案中各被告所涉及的角色及毒品份量，分别以23年9个月及23年11个月监禁为量刑起点，亦就着数项因素，包括案件严重性及跨境元素作出加刑。最终两名被告因认罪扣减刑期后，分别被判处监禁13年5个月及20年6个月。

警方表示，今次案件反映无论是亲身贩运毒品、或背后操纵的毒贩，同样需负上刑责。毒贩如以为本人没有直接处理毒品，或以任何手段，招揽或遥距控制他人贩毒，就可以置身事外，但其实该行为已构成「串谋贩运危险药物」罪，同需负上刑责，与亲自贩毒相同，甚至更为严重。警方重申，贩毒属严重罪行，根据《危险药物条例》，一经定罪，最高可判处罚款五百万元及终身监禁，市民切勿以身试法。