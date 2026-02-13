Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

假冒支付宝YAS保险涌现 骗徒能讲出事主姓名 有人上当损失$15万

突发
更新时间：17:59 2026-02-13 HKT
发布时间：17:59 2026-02-13 HKT

近日有多宗假冒支付宝（AlipayHK）或旗下合作保险YAS的诈骗案。骗徒声称受害人在支付宝App内「不小心」勾选或自动开通YAS保障计划，原本免费试用，但即将到期或升级为收费服务，若不即时取消，将自动每月扣费，或一次性扣数千至过万元，甚至伪造保险单营造逼真效果。有市民慌忙跟指示操作，被骗近15万元。

警方今日（2月13日）在反诈骗协调中心表示，一名男子近日接到陌生来电，对方自称支付宝职员，准确讲出事主姓名，声称他早前开户时「不小心」勾选了YAS保障计划，原本免费试用，但现已升级为收费项目，将每年自动从银行帐户扣取4万元保费。

受害人一听被吓倒，立即按指示致电另一个「取消专线」号码。对方再自称保险公司职员，引导他进入一个虚假网站填写个人资料、银行帐号、信用卡资料等。骗徒更表示，如若不想被扣费，就必须提交完整银行资料核实身份，资料不全的话，系统会即时封锁相关银行帐户。事主心急如焚，慌忙跟指示转帐，结果被骗近15万元。事后报警才知，整个过程纯属诈骗。

另外，亦有另一事主接到自称「YAS保险」职员的来电，对方指事主有一份保险即将到期，询问是否续约。事主表示自己从未购买过该保险，对方立即改口，称会帮忙取消以免被扣费。假职员随后引导事主登入虚假网站，要求转帐逾3万元的「验证金」，并承诺当日稍后全数退回。事主转帐后越想越可疑，马上报警，惟已损失金钱。

YAS较早前发出声明提醒市民警惕冒充YAS的诈骗行为，强调YAS绝对不会主动向客户索取任何个人或付款资料，包括但不限于：身份证号码、银行/信用卡资料、Alipay 或其他支付帐户资料、一次性验证码（OTP）；也不会要求客户经由外部连结、讯息或电话取消保单、退款或作出紧急操作；任何声称「需要即时验证」、「取消保单」、「退回款项」并要求提供资料的讯息，极有可能属于诈骗；提醒市民所有保单查询及服务，请只透过 YAS 官方 App、官方网站或正式客户服务渠道进行。

警方亦呼吁，切勿回拨短讯内的电话或点击不明超连结；切勿与陌生人分享屏幕；切勿随意点击超连结、下载手机应用程式、登入任何可疑网站或下载附件；除了向有关机构查证外，市民亦可使用守网者网站的「防骗视伏器」或「防骗视伏App」手机应用程式，查核可疑电话号码、网址或收款帐号；如有怀疑，应致电「防骗易热线18222」查询。

YAS较早前发出声明提醒市民警惕冒充YAS的诈骗行为。
YAS较早前发出声明提醒市民警惕冒充YAS的诈骗行为。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
李家诚控告周秀娜诽谤及骚扰 指引发虚假传闻 强调不认识周秀娜、绝无任何关系
01:26
李家诚控告周秀娜诽谤及骚扰 指引发虚假传闻 强调不认识周秀娜、绝无任何关系
社会
5小时前
长发女天星码头瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂过无人扶起 网民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
长发女天星码头瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂过无人扶起 网民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
时事热话
6小时前
759阿信屋会员卡无门槛申请 77折优惠被批数字游戏 网民解释原来有苦衷...
港人嫌阿信屋会员卡麻烦「几时先可以取消？」 揭77折优惠背后有苦衷...
生活百科
2026-02-12 18:42 HKT
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
2026-02-11 08:00 HKT
李家诚控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜卖性感上位 曾陷隆胸争议 与「恩师」反目
李家诚控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜卖性感上位 曾陷隆胸争议 与「恩师」反目
影视圈
3小时前
湾仔檀岛咖啡饼店宣布结业！屹立80年 酥皮蛋挞、奶茶驰名中外 全港仅余1分店....
湾仔檀岛咖啡饼店宣布结业！屹立80年 酥皮蛋挞、奶茶驰名中外 全港仅余1分店....
饮食
2026-02-12 19:21 HKT
谢贤前女友自爆一原因看不上谢霆锋 揭锋菲恋三角谜团 CoCo与四哥分手后生活富泰衣食无忧
谢贤前女友自爆一原因看不上谢霆锋 揭锋菲恋三角谜团 CoCo与四哥分手后生活富泰衣食无忧
影视圈
10小时前
融合科技、生活与艺术创意 城大《创新演炼》展览 —— 以创科塑造未来
活动资讯
3小时前
廉署拘22人 涉7大厦屋苑大维修贪污 据悉阻截荃湾中心亿元合约批出
01:13
廉署拘22人 涉7大厦屋苑大维修贪污 据悉阻截荃湾中心亿元合约批出
突发
1小时前
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
影视圈
4小时前