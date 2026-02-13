假冒支付宝YAS保险涌现 骗徒能讲出事主姓名 有人上当损失$15万

近日有多宗假冒支付宝（AlipayHK）或旗下合作保险YAS的诈骗案。骗徒声称受害人在支付宝App内「不小心」勾选或自动开通YAS保障计划，原本免费试用，但即将到期或升级为收费服务，若不即时取消，将自动每月扣费，或一次性扣数千至过万元，甚至伪造保险单营造逼真效果。有市民慌忙跟指示操作，被骗近15万元。

警方今日（2月13日）在反诈骗协调中心表示，一名男子近日接到陌生来电，对方自称支付宝职员，准确讲出事主姓名，声称他早前开户时「不小心」勾选了YAS保障计划，原本免费试用，但现已升级为收费项目，将每年自动从银行帐户扣取4万元保费。

受害人一听被吓倒，立即按指示致电另一个「取消专线」号码。对方再自称保险公司职员，引导他进入一个虚假网站填写个人资料、银行帐号、信用卡资料等。骗徒更表示，如若不想被扣费，就必须提交完整银行资料核实身份，资料不全的话，系统会即时封锁相关银行帐户。事主心急如焚，慌忙跟指示转帐，结果被骗近15万元。事后报警才知，整个过程纯属诈骗。

另外，亦有另一事主接到自称「YAS保险」职员的来电，对方指事主有一份保险即将到期，询问是否续约。事主表示自己从未购买过该保险，对方立即改口，称会帮忙取消以免被扣费。假职员随后引导事主登入虚假网站，要求转帐逾3万元的「验证金」，并承诺当日稍后全数退回。事主转帐后越想越可疑，马上报警，惟已损失金钱。

YAS较早前发出声明提醒市民警惕冒充YAS的诈骗行为，强调YAS绝对不会主动向客户索取任何个人或付款资料，包括但不限于：身份证号码、银行/信用卡资料、Alipay 或其他支付帐户资料、一次性验证码（OTP）；也不会要求客户经由外部连结、讯息或电话取消保单、退款或作出紧急操作；任何声称「需要即时验证」、「取消保单」、「退回款项」并要求提供资料的讯息，极有可能属于诈骗；提醒市民所有保单查询及服务，请只透过 YAS 官方 App、官方网站或正式客户服务渠道进行。

警方亦呼吁，切勿回拨短讯内的电话或点击不明超连结；切勿与陌生人分享屏幕；切勿随意点击超连结、下载手机应用程式、登入任何可疑网站或下载附件；除了向有关机构查证外，市民亦可使用守网者网站的「防骗视伏器」或「防骗视伏App」手机应用程式，查核可疑电话号码、网址或收款帐号；如有怀疑，应致电「防骗易热线18222」查询。

YAS较早前发出声明提醒市民警惕冒充YAS的诈骗行为。