私枭沙头角偷运内地冻肉来港应节 海关拘4人 检40万元冻肉及食品

年近岁晚，肉类需要大增，不法份子最近在网上宣传，可以平价出售内地冻肉来港，海关前日（11日）采取行动，在沙头角拘捕一名男子，涉嫌偷运冻肉来港，海关顺藤摸瓜深入调查，行动中合共拘捕4名男子，检获逾4,000公斤怀疑走私冻肉及食品，市值40万元。

被捕4男子（38至61岁），分别为货车司机及仓库负责人，暂准保释候查。海关有组织罪案调查科特别调查第一组调查主任黄颖炘表示，海关留意到网上有些广告，声称可以低价由内地购入一些冻肉来港，本月，海关根据情报，有不法份子经沙头角中英街走私冻肉来港。

前日，海关人员于沙头角截查一名男子，他由中英街中方位置，用发泡胶箱运载冻肉来港，检获大批冻肉及食品。由于该男子未能提供食品证明书，被海关当场拘捕。

海关深入调查发现，走私集团利用本地货车将冻肉运往货仓，再分发其他地区出售，其后海关再拘捕3名男子。黄颖炘表示，该批冻肉在运载过程中，并无储存在适当温度，没有使用干冰及毫无卫生检测，一旦流入市面 ，可能对公众健康构成威胁。