Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

私枭沙头角偷运内地冻肉来港应节 海关拘4人 检40万元冻肉及食品

突发
更新时间：15:54 2026-02-13 HKT
发布时间：15:54 2026-02-13 HKT

年近岁晚，肉类需要大增，不法份子最近在网上宣传，可以平价出售内地冻肉来港，海关前日（11日）采取行动，在沙头角拘捕一名男子，涉嫌偷运冻肉来港，海关顺藤摸瓜深入调查，行动中合共拘捕4名男子，检获逾4,000公斤怀疑走私冻肉及食品，市值40万元。

被捕4男子（38至61岁），分别为货车司机及仓库负责人，暂准保释候查。海关有组织罪案调查科特别调查第一组调查主任黄颖炘表示，海关留意到网上有些广告，声称可以低价由内地购入一些冻肉来港，本月，海关根据情报，有不法份子经沙头角中英街走私冻肉来港。

前日，海关人员于沙头角截查一名男子，他由中英街中方位置，用发泡胶箱运载冻肉来港，检获大批冻肉及食品。由于该男子未能提供食品证明书，被海关当场拘捕。

海关深入调查发现，走私集团利用本地货车将冻肉运往货仓，再分发其他地区出售，其后海关再拘捕3名男子。黄颖炘表示，该批冻肉在运载过程中，并无储存在适当温度，没有使用干冰及毫无卫生检测，一旦流入市面 ，可能对公众健康构成威胁。

 

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
李家诚控告周秀娜诽谤及骚扰 指引发虚假传闻 强调不认识周秀娜、绝无任何关系
01:26
李家诚控告周秀娜诽谤及骚扰 指引发虚假传闻 强调不认识周秀娜、绝无任何关系
社会
2小时前
759阿信屋会员卡无门槛申请 77折优惠被批数字游戏 网民解释原来有苦衷...
港人嫌阿信屋会员卡麻烦「几时先可以取消？」 揭77折优惠背后有苦衷...
生活百科
21小时前
长发女天星码头瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂过无人扶起 网民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
长发女天星码头瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂过无人扶起 网民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
时事热话
3小时前
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
2026-02-11 08:00 HKT
谢贤前女友自爆一原因看不上谢霆锋 揭锋菲恋三角谜团 CoCo与四哥分手后生活富泰衣食无忧
谢贤前女友自爆一原因看不上谢霆锋 揭锋菲恋三角谜团 CoCo与四哥分手后生活富泰衣食无忧
影视圈
7小时前
湾仔檀岛咖啡饼店宣布结业！屹立80年 酥皮蛋挞、奶茶驰名中外 全港仅余1分店....
湾仔檀岛咖啡饼店宣布结业！屹立80年 酥皮蛋挞、奶茶驰名中外 全港仅余1分店....
饮食
21小时前
买年花买著棵$300「假苹果树」？ 天水围苦主揼心 醒目网民拆穿怀疑造假细节｜Juicy叮
买年花买著棵$300「假苹果树」？ 天水围苦主揼心 醒目网民拆穿怀疑造假细节｜Juicy叮
时事热话
5小时前
融合科技、生活与艺术创意 城大《创新演炼》展览 —— 以创科塑造未来
活动资讯
14分钟前
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
生活百科
2026-02-11 16:27 HKT
泰国校园枪击案｜女校长自愿当人质交换学生获释  不幸殉职被赞英雄
泰国校园枪击案｜女校长自愿当人质交换学生获释  不幸殉职被赞英雄
即时国际
8小时前