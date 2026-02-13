珍惜生命│安达邨23岁青年堕桥 半昏迷送院抢救

今(13日)早上10时23分，秀茂坪安达邨爱达楼，保安报案指一名男子倒卧在上址对开，怀疑事主从高处堕下。救援人员接报到场，姓韩（23岁）青年半清醒被送往伊利沙伯医院治理。人员经初步调查，相信韩男从天桥堕下。警方于现场检获遗书。据悉，事主因工作问题困扰而寻死。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk