骗徒开假公司讹称可代向政府申请资助呃27人$400万 警拘21人涉串谋欺诈

诈骗集团于不同社交媒体，讹称可为受害人及其公司提供广告宣传及销售网络平台服务，当受害人上当后，便进一步讹称可代受害人申请相关政府资助如推广基金、科技券等，诱使受害人继续付款，当骗徒取款后便去如黄鹤。警方接获多个报案，经深入调查后于过去两周采执法行动，成功瓦解该个诈骗集团，并以「串谋欺诈」罪拘捕12男9女，涉及27名受害人，骗款达400多万元 。

湾仔警区总督察(刑事)刘晓徽指出，该区在今年一月下旬接获多名市民报案 ，指一间位于湾仔集成中心的本地公司，声称提供不同服务为饵，包括代受害人向政府申请资助，如科技券、中小企业市场推广基金、BUD 专项基金 ，共骗取受害人接近400多万港元。

湾仔警区重案组第三队立即展开调查，迅速锁定多名疑犯，并于过去两个星期即由2月4日至12日期间，执行代号「绀徽」拘捕行动，成功拘捕21人，年龄介乎25至59岁，全部均为本地人，涉嫌「串谋欺诈罪」。警方相信行动已成功瓦解有关诈骗集团。

重案组督察佘军霆讲述案情时表示，该诈骗集团曾招揽不同员工，并透过不同社交媒体，讹称可为受害人及其公司提供广告宣传及销售网络平台服务，包括声称为客户提供广告相关的网上软件开发服务，如网店或网页设计等。当成功吸引受害人兴趣及信任后，诈骗集团便进一步声称可代受害人申请相关政府资助，去诱使受害人继续付款。

骗徒会预先登记虚假公司，并短期内租用港九不同办公室，其后透过社交媒体或电话邀请受害人到写字楼会面。期间，骗徒会以虚假合约作为借口，进一步博取受害人的信任，从而收取现金，信用卡过数或要求受害人将部分款项转帐至不同傀儡户口。其真正目的在于拖延时间，以便逃避追查。



自2025年12月起，骗徒因未能提供相关服务，受害人相继要求退款。期间，诈骗集团曾以俗称「弹票」手法向部分受害人退回款项，其后受害人发现诈骗公司人去楼空，并与相关骗徒失去联络，最终未能获得退款。



由于受害人的人数众多，湾仔警区重案组随即接手调查。经深入调查后，发现有另外九间涉嫌担当傀儡公司，以收取部分骗款。警方其后搜查有关公司写字楼，并捡获大量与案有关的文件，包括销售合约、银行文件以及信用卡刷卡机等。



有见及此，湾仔刑事部于2月4日至12日期间展开「绀徽」拘捕行动。行动期间，警方于港、九及新界多区共拘捕 21名人士，当中包括7名骨干成员、5名销售员及9名傀儡户口持有人 。被捕人士12男9女，年龄介乎 25 岁至 59岁，全部报称职业为文员、会计、公司董事及无业。所有被捕人士现正获准保释候查。警方行动仍然继续。



刘晓徽呼吁及提醒市民，网络上容易揾到不同中介或顾问公司，声称能够提供各类服务，包括协助向政府申请资助，并以「不成功可全数退款」作招徕。但事实上，申请政府资助须经过严格的审查过程。若有顾问公司声称可轻易协助申请并保证成功，公众应特别留意并提高警觉，切勿轻信自称为顾问的公司。



如对相关申请存有疑问，申请人应主动搜集资料，并向相关政府部门查询，以核实有关资讯。如果大家有任何坏疑亦可致电警方防骗易热线18222，索取专业意见。警方重申，诈骗及相关罪行属非常严重的刑事罪行，一经定罪，最高可被判处监禁 14 年。



最后，警方呼吁如任何人士可提供相关案件资料，可与湾仔警区重案组第三队联络，电话为2860 2205。