贩毒集团IG TG卖大麻广告设客服 警拘10男女捣破2毒品储存仓 检值1600万大麻

贩毒集团透过社交平台，设计精美网站，又以Instagram帐户发布不同帖文，试图吹嘘吸食大麻文化。并以一条龙式租用工厂大厦单位作为毒品储存仓，又招揽人手负责广告设计、客户联络、订单协调及派货，警方为打击有关趋势，去年开始部署反击，前日收网采取行动，以「贩运危险药物」及「串谋贩运危险药物」罪拘捕8男2女，检获约78公斤怀疑大麻花及大量大麻相关毒品，市值超过1,600万元，成功「全链条」击溃有关贩毒集团。

毒贩经营Telegram聊天群组，群组经常刊登售卖大麻同相关产品。

集团成员的分工。

毒品调查科署理高级警司关骏轩表示，警方观察到贩毒集团利用网上平台贩卖毒品，特别是大麻有上升趋势。毒品调查科由去年12月开始展开代号「寒桥」执法行动，重点打击贩毒集团透过社交平台贩卖毒品的活动。行动中警方成功全面瓦解一个贩毒集团，拘捕10人包括8男2女，年龄介乎22至42岁。行动中检获约78公斤怀疑大麻花及大量怀疑大麻相关毒品，市值超过港币1600万元。

毒品调查科行动组高级督察何灏庭讲述行动详情时表示，人员进行网上巡逻时，发现一个活跃于Telegram的聊天群组，群组经常刊登售卖大麻及相关产品，如大麻曲奇及大麻糖的广告。经过卧底行动、情报分析及深入调查后，人员成功锁定一个贩毒集团位于旺角的行动基地、一个位于火炭的毒品储存仓，同时亦掌握多名集团骨干成员身份，其角色包括集团主脑、客服、创作社交媒体、网上宣传、毒品仓库管控、订单协调及毒品派送。

前日（11日）警方展开一连串执法行动，成功于旺角道一商业大厦捣破贩毒集团的行动基地，现场拘捕四名年龄22至40岁本地男女，他们当时正在管理一个用作贩毒的社交媒体。

其中一名被捕男子为贩毒集团主脑，负责控制贩毒集团不同的社交媒体 ，包括一个设计精美为不同大麻产品提供简介的网站；两个Instagram 帐户以发布不同帖文，试图吹嘘吸食大麻文化。

于同日下午，人员于火炭捣破一个属于该贩毒集团的毒品储存仓，并拘捕一名42岁本地男子，检获4.5公斤怀疑大麻花，401支怀疑大麻油以及一批怀疑含有大麻成分的食品。除此之外，人员同时间于旺角，火炭及大埔拘捕三名集团骨干成员，其中一名男子涉嫌协调派送毒品，而另外两名男子涉嫌为该贩毒集团派送毒品。人员在该两名涉嫌派送毒品的被捕人车上，亦搜获共约500克怀疑大麻花及一批怀疑含有大麻成分的食品。

与此同时，根据情报分析及深入调查，警方亦锁定一个为该贩毒集团提供毒品，位于锦田马鞍岗一个毒品储存仓。同日下午，人员亦成功捣破该毒品储存仓，拘捕一名29岁本地男子及一名42岁外籍女子，并检获约73公斤怀疑大麻花。

今次行动 中，警方成功「全链条」击溃有关贩毒集团，并接管该贩毒集团用作贩卖毒品的频道。9名被捕人士将会被暂控「串谋贩运危险药物」及「贩运危险药物」等罪名，案件将于2月14日(明日)在九龙城及沙田裁判法院提堂。另外一名被捕人则被准保释后查。

署理高级警司关骏轩指，在本次行动中，警方凭借严密情报分析及日以继夜追查，成功揭发一个极具隐蔽性的贩毒集团。该批不法分子企图掩人耳目，在闹市商业大厦内伪装成正当公司，实际上却暗地经营分工仔细、严密的贩毒网络。集团成员不惜重本经营其网上贩毒版图，除租用商业大厦作为行动基地之外，亦向工厂大厦租用单位作为毒品储存仓，更招揽人手负责广告设计、客户联络、订单协调及派货，务求将贩毒模式专业化，用吸引眼球的包装及看似有效率的客户服务去吸客，可谓目无法纪。

警方亦留意到有关贩毒团伙，在其经营不同社交平台上发出大量帖文，吹捧吸食大麻为时尚潮流，并有减压效果，淡化吸食大麻对身体的负面影响。事实上，大麻就是毒品，无庸置疑，吸食大麻会令人产生幻觉，损害记忆力和认知功能，对青少年大脑发育影响尤大。贩毒集团尝试用这一种颠倒黑白、混洧视听的推销手法，无非只系想推高利润。幸好，警队透过是次行动，以「全链条」模式成功打击该贩毒集团，避免更加多年青人误堕毒海。

关骏轩强调，无论毒贩以任何新型手法去包装犯罪手段，警方必定全面追查，绝不容忍。务求将所有毒犯一网打尽。警方会继续以「零容忍」态度执法，全力打击利用互联网或社交平台贩毒罪行，防止毒害渗入社会及校园，危及市民和青少年身心健康。

根据香港法例第134章《危险药物条例》，贩运危险药物属非常严重罪行，一经定罪，最高可判罚款五百万元及终身监禁。