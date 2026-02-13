Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿布扎比飞港航机男乘客遭偷去值30万手表 1港女1内地汉断正被捕

更新时间：08:37 2026-02-13 HKT
发布时间：08:37 2026-02-13 HKT

机场警区于昨(12日)接获报案，指一名男乘客在一班由阿布扎比飞往香港的航班上，将背包放在座位上方置物柜，其后发现背包内一只价值30万元的手表不翼而飞，怀疑被人盗去。

机场警区人员接报到场，初步调查后，拘捕一名40岁本地女子和一名32岁内地男子，涉嫌盗窃。两名被捕人现正被扣留调查。

另外，机场警区于同日接获另一宗报案，指机场保安人员为出境旅客进行安全检查期间，发现有一件手提行李内藏有违禁物品，该件手提行李属于一名打算前往美国的69岁本地女子。经初步调查后，拘捕了该名女子，涉嫌违反《火器及弹药条例》。调查显示，该名女子涉嫌于其手提行李内藏有一枝怀疑胡椒喷雾。该女子获淮保释候查。两宗案件均交由机场警区刑事调查队第三队跟进。

警方呼吁市民在机舱内应时刻保持警觉，将随身行李上锁并妥善保管，在离开座位时要格外小心，必须将现金和贵重物品随身携带或交由同行亲友保管。离开机舱前，旅客亦应仔细检查个人财物。警方提醒市民，「盗窃」为严重罪行，一经定罪，最高可被判监禁十年，市民切勿以身试法。

另外，警方发现，有部份旅客因不同原因，会携带违禁物品，如伸缩棍、铁莲花、弹簧刀、子弹壳或胡椒喷雾由香港出境到外地。然而，根据香港法例，携带违禁物品上机（不论寄舱或手提行李）均属违法，一经定罪，最高刑罚可判处监禁五年，切勿以身试法。

