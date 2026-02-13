Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新清水湾道逆线惊魂 的士疑入错线迎头撞九巴 两司机胸颈痛送院

突发
更新时间：02:01 2026-02-13 HKT
发布时间：02:01 2026-02-13 HKT

秀茂坪发生涉及逆线行车车祸。周四（12日）晚上约8时40分，一辆的士于新清水湾道近顺利邨道天桥底，疑逆线行驶，迎头撞向一辆26线双层九巴，两车车头严重损毁。

现场消息指，涉事九巴当时正沿新清水湾道往西贡方向行驶，驶至近顺利邨中电变电站对开时，突然有的士迎面而来，巴士司机收掣不及，两车随即相撞。的士车头盖折曲变形，车内安全气袋弹出；巴士车头亦告受损。

救援人员接报到场，两车司机均报称颈部和胸口疼痛，需由救护车送往联合医院治理。警方其后封锁部分行车线调查，正厘清事故经过。

据了解，涉事的士怀疑由新清水湾道近汇基书院一段驶往现场。该路段往彩虹方向为双线行车，往西贡方向则为单线，来回线之间设有双白线分隔，禁止越线。至于事发地点附近正进行道路工程，中央以水马分隔行车方向。警方不排除有人在工程路段前已误入对头线，最终酿成迎头相撞事故。

 

 

