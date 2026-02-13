有片｜葵涌青山公路电单车自炒「打白鸽转」滑行 铁骑士四肢伤送院

葵涌青山公路昨晚发生车祸。周四（12日）晚上约7时05分，一辆电单车沿青山公路—葵涌段往荃湾方向行驶，途至丽瑶邨对开时突然失控翻侧，铁骑士人仰车翻，场面惊险。

网上流出事发一刻的车cam片段，可见涉事电单车当时沿路高速行驶，驶经一部侦速摄影机（快相机）对开时，车身突然向右倾侧，随即翻倒。铁骑士在路面翻滚半周后，全身向下滑行「磨姜」一段距离，横卧行车线中央。所幸尾随车辆及时减速，并亮起死火灯停车协助，未有酿成连环意外。

至于电单车则在失控后持续打转滑行数十米，最终才停下。警方其后到场调查，以厘清事故原因。

据了解，铁骑士四肢擦伤，事后仍然清醒，由救护车送往玛嘉烈医院治理。初步消息指，铁骑士疑于急煞期间失控，导致意外发生。