双层九巴误闯圆方停车场入口 直铲天花卡住 车长遭暂停驾驶职务

九龙站圆方商场停车场今晚发生涉及巴士的交通意外。周四（12日）晚上近8时，一辆路线271号双层九巴怀疑误由雅翔道驶入圆方南停车场入口，疑因车身高度超出限制，车顶直撞天花板并被卡住，进退两难，幸事件中无人受伤。

现场片段显示，涉事双层巴士前半截车身卡于停车场入口位置，车顶与天花板紧贴，部分结构受损，有工程人员到场协助处理。事发时巴士并无载客，未有造成乘客伤亡。

周四（12日）晚上近8时，一辆路线271号双层九巴怀疑误由雅翔道驶入圆方南停车场入口，疑因车身高度超出限制，车顶直撞天花板并被卡住。fb「车cam L（香港群组）」

九巴回复查询时表示，涉事为一辆非载客巴士，当时正驶往高铁西九龙站总站，期间错误驶上九龙站商场平台并发生事故。公司已即时暂停涉事车长驾驶职务，并展开内部调查，以厘清事故原因。

圆方停车场入口设有高度限制标示，双层巴士一般不适合驶入相关范围。警方及相关人员其后在场处理事故，详细经过仍有待进一步调查。