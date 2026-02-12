大角咀3住宅遭连环爆窃 警查天眼拘44岁越南汉

警方于1月31日至2月5日接获三宗报案，指大角咀埃华街3个住宅单位怀疑遭爆窃，经初步点算后，一共损失1200元现金。旺角警区人员经翻查大量闭路电视片段及深入调查后，成功锁定疑犯身份，并于2月10日下午在深水埗荔枝角道以涉嫌爆窃拘捕一名44岁越南籍男子。

行动中，人员检获被捕男子犯案时所穿的衣物。被捕人现正被扣留调查，案件交由旺角警区刑事调查队第六队跟进。

警方重申，爆窃属严重罪行，根据香港法例第210章《盗窃罪条例》第11条，一经定罪，最高可被判监禁14年。警方呼吁，临近农历新年假期，市民应确保采取足够的防盗措施，例如安装窗花、闭路电视及防盗警报器等，另外亦要谨记锁好门窗。如发现任何可疑人或情况，应立即通知警方。