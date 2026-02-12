大埔狂乱驾驶｜被捕24岁女乘客著城巴车长外套 城巴证实为员工已即时停职

大埔一部宝马私家车今日（2月12日）狂乱驾驶甚至撞到警员，最终车上25岁男司机及24岁女乘客被制服，警员当场检获怀疑依托咪酯烟弹。现场所见，24岁姓詹女子被捕时身穿城巴的蓝色车长制服外套，城巴回复查询时证实她为公司员工，于非工作时间被捕，已即时暂停其职务。

城巴表示，获悉一名员工于非工作时间被警方拘捕。城巴非常重视员工纪律及操守，对任何违法行为绝不姑息，已即时暂停该名员工职务，并会配合警方调查。

事发于今早9时半左右，大埔林锦公路一部黑色宝马私家车行车证过期，于广福邨对开被警方截查期间疯狂驾驶，先后猛撼巴士、的士及警车，更波及两名交通警员。最终警员打爆车窗玻璃，制服车上25岁男司机及24岁女乘客，并当场检获怀疑依托咪酯烟弹。

事件中，姓谭男司机涉「狂乱驾驶」、「驾驶时无有效执照」、「驾驶时无第三者保险」及「管有危险药物」被捕；姓詹女乘客则涉嫌「管有危险药物」被捕。案件由大埔警区刑事调查队第三队跟进。