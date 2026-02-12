Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

网传有人售卖堕海货机残骸 警：重案组积极跟进

突发
更新时间：20:21 2026-02-12 HKT
发布时间：20:21 2026-02-12 HKT

去年香港国际机场有货机失事冲出跑道堕海，期间撞到工程车酿两死，事后残骸曾停放于大屿山倒扣湾。近日，网上流传有人在社交平台公然售卖货机碎片。警方回复《星岛头条》查询时，称留意到相关事件，并由新界南总区重案组积极跟进。

民航意外调查机构（AAIA）早前回复《星岛头条》查询时表示，已就相关事件通知警方，呼吁任何人士如有更多资料，请详细提供以协助警方调查。AAIA又称，早前已完成对涉事货机的取证，其后于去年年12月通知相关航空公司处理剩余残骸。航空公司其后于今年1月将涉事货机残骸移离倒扣湾。由于该剩余残骸为相关航空公司财产，AAIA并没有参与其后续处理。

