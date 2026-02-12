农历新年｜惩教署首进驻年宵市场 邀中学生营运摊位 推广社区教育

惩教署昨日（2月11日）起，在维园农历年宵市场设置「惩教先锋领袖」年宵摊位，透过让青少年营运年宵摊位，推广社区教育。惩教署今年首度进驻年宵市场，邀请约30名中学生全程参与筹备及营运年宵摊位，除了让他们学习理财与营商思维外，亦鼓励他们发挥创意才华及团队合作精神，并协助宣扬「爱护家国、奉公守法、远离毒品、支持更生」的信息。

惩教署亦希望透过摊位近距离与市民互动，加深他们对惩教工作的认识，招募更多青少年成为「惩教先锋领袖」学员及「Captain Gor 同学会」会员。

年宵摊位售卖由中学生亲自设计的贺年产品，包括一系列以「惩教先锋领袖」的吉祥物「Captain Gor」为主题的创意贺年公仔及日用品等。同时，摊位亦售卖由在囚人士精心设计及制作的「征心制造」手工艺品，包括饰物、日用品和环保产品等。

每件产品均蕴含在囚人士的努力与改过自新的故事，让市民在选购年货之余，亦了解惩教署「以人为本、支持更生」的使命。售卖所得款项在扣除必要开支后，将全数分别用于「惩教先锋领袖」项目及捐赠予本地注册慈善机构。

惩教署自2008年九月起推行「惩教先锋计划」，致力向青少年宣扬「爱护家国、奉公守法、远离毒品、支持更生」的信息。署方于2018年成立「惩教先锋领袖」青少年制服团队，以凝聚具领袖潜质的青少年人才，加强他们对国家的归属感及对社会的责任感，以及鼓励他们日后积极回馈社会，协助提倡守法和共融观念，为缔造美好香港出力。署方亦于2024年推出「Captain Gor同学会」，为「惩教先锋计划」建立会员制度，公开招募中小学生成为会员，更有系统地培育他们成为爱护家国、具正向思维的新一代。

