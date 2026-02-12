Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

又一城商场64岁男子堕中庭 送院不治

突发
更新时间：18:11 2026-02-12 HKT
发布时间：18:11 2026-02-12 HKT

九龙塘又一城商场内，今日（2月12日）下午4时许，一名64岁男子由高处堕至中庭，重创昏迷。救护员接报赶至，将男子送明爱医院抢救，可惜回天乏术。商场其后用帐篷覆盖事发位置，男子堕楼前所在楼层遗留一个背囊，警方仍在调查男子堕楼原因。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
湾仔檀岛咖啡饼店宣布结业！屹立80年 酥皮蛋挞、奶茶驰名中外 全港仅余1分店....
湾仔檀岛咖啡饼店宣布结业！屹立80年 酥皮蛋挞、奶茶驰名中外 全港仅余1分店....
饮食
2小时前
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
生活百科
2026-02-11 16:27 HKT
38岁四料港姐冠军贺友结婚「开中门」战斗格上阵 传恋百亿富二代泄「恨嫁」心情
38岁四料港姐冠军贺友结婚「开中门」战斗格上阵 传恋百亿富二代泄「恨嫁」心情
影视圈
8小时前
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
2026-02-11 08:00 HKT
上海地铁工地渗漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面设施︱有片
00:47
上海地铁工地渗漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面设施︱有片
即时中国
3小时前
佘诗曼陪母游泰国贴地迫Food Court 素颜被质疑非本人网民凭一关键揭真相
佘诗曼陪母游泰国贴地迫Food Court 素颜被质疑非本人网民凭一关键揭真相
影视圈
10小时前
「小辣椒」谷娅溦不点名炮轰前辈歌手掀争议 暗讽针对为「博流量」：知你揾食艰难 嫌疑人现身列四点反驳
「小辣椒」谷娅溦不点名炮轰前辈歌手掀争议 暗讽针对为「博流量」：知你揾食艰难 嫌疑人现身列四点反驳
影视圈
5小时前
永东巴士限时半价！澳门/香港直通巴$30起 新年出发 周末假期都适用
永东巴士限时半价！澳门/香港直通巴$30起 新年出发 周末假期都适用
旅游
9小时前
官恩娜母亲麦银丽（左）不反对先以遗产垫支讼费，冯明业反对但败诉要兼付今日讼费10.5万元。资料图片
官恩娜家族争产战丨三名姨母要求先以遗产支付讼费 官恩娜母亲麦银丽不反对 冯明业反对但败诉
社会
8小时前
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
影视圈
2026-02-11 11:00 HKT