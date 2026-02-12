Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

又一城商场男子堕中庭 送院不治

突发
更新时间：18:11 2026-02-12 HKT
发布时间：18:11 2026-02-12 HKT

九龙塘又一城商场内，今日（2月12日）下午4时许，一名男子由高处堕至中庭，重创昏迷。救护员接报赶至，将男子送明爱医院抢救，可惜回天乏术。商场其后用帐篷覆盖事发位置，男子堕楼前所在楼层遗留一个背囊，警方仍在调查男子堕楼原因。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

