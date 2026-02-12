寿臣山道东独立屋菲籍佣工昏迷 身旁有漂白水樽 送院抢救后恢复意识
更新时间：16:02 2026-02-12 HKT
南区深水湾寿臣山道东一独立屋，今日（2月12日）早上11时许警方接获住户报案，指怀疑一名36岁、持香港身份证的菲律宾籍男佣工企图自杀。
警方及救护接报赶至，发现佣工于天台昏迷，旁边有怀疑漂白水容器，随即将他被送往律敦治医院抢救，幸佣工恢复意识。警方于现场没有检获遗书，据悉该名佣工近期受金钱问题所困，案件目前列作「企图自杀」跟进。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
