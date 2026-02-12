Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

寿臣山道东独立屋菲籍佣工昏迷 身旁有漂白水樽 送院抢救后恢复意识

突发
更新时间：16:02 2026-02-12 HKT
发布时间：16:02 2026-02-12 HKT

南区深水湾寿臣山道东一独立屋，今日（2月12日）早上11时许警方接获住户报案，指怀疑一名36岁、持香港身份证的菲律宾籍男佣工企图自杀。

警方及救护接报赶至，发现佣工于天台昏迷，旁边有怀疑漂白水容器，随即将他被送往律敦治医院抢救，幸佣工恢复意识。警方于现场没有检获遗书，据悉该名佣工近期受金钱问题所困，案件目前列作「企图自杀」跟进。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
13岁体操冠军傅佳丽，长期被打骂索财，导致跳楼。
01:19
13岁体操冠军傅佳丽被打骂索财跳楼 2名涉事教练被立案调查
即时中国
6小时前
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
饮食
2026-02-10 13:37 HKT
60年代女团姊妹花终极合体 大家姐风韵犹存与世无争不苦恼 曾公开致富之道全靠「孤寒」？
60年代女团姊妹花终极合体 大家姐风韵犹存与世无争不苦恼 曾公开致富之道全靠「孤寒」？
影视圈
8小时前
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
2026-02-11 08:00 HKT
年宵食档再现「水鱼价」！？土瓜湾日升小食韭菜饼杀入年宵定价倍升！网民：韭菜现场收割
年宵食档再现「水鱼价」！？土瓜湾日升小食韭菜饼杀入年宵定价倍升！网民：韭菜现场收割
饮食
6小时前
大快活全新下午茶二人餐优惠！$68叹尽小食拼盘+粟米肉粒饭+可乐 一人餐再配啫喱+红豆奶茶
大快活全新下午茶二人餐优惠！$68叹尽小食拼盘+粟米肉粒饭+可乐 一人餐再配啫喱+红豆奶茶
饮食
22小时前
申请「天伦乐调迁」4个月后极速配房 母亲大屋搬细屋与粉岭女儿同邨同座 网民：快得咁紧要｜Juicy叮
申请「天伦乐调迁」4个月后极速配房 母亲大屋搬细屋与粉岭女儿同邨同座 网民：快得咁紧要｜Juicy叮
时事热话
6小时前
冬季奥运｜女子单板滑雪U型技巧资格赛 刘佳宇严重受伤被抬离场
冬季奥运｜女子单板滑雪U型技巧资格赛 刘佳宇严重受伤被抬离场
即时体育
6小时前
80年代「最经典童星」移居珠海变房地产精英  踢爆专呃香港人买楼骗局  捞到风生水起：买豪宅非难事
80年代「最经典童星」移居珠海变房地产精英  踢爆专呃香港人买楼骗局  捞到风生水起：买豪宅非难事
影视圈
7小时前
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
影视圈
2026-02-11 11:00 HKT