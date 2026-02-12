落马洲抵港男裤袋藏多盒未完税烟 遭海关拘控罪成囚4星期

香港海关人员周二（2月10日）在落马洲支线管制站截查一名60岁抵港男旅客，在其身上检获201支未完税香烟，估计市值约820元，应课税值约660元。海关图片所见，未完税香烟于旅客裤袋内被检获。

该名旅客其后被捕，因管有未完税香烟和未有向海关人员作出申报，违反《应课税品条例》，昨日（2月11日）在粉岭裁判法院被判监4星期及罚款1500元。海关对判刑表示欢迎，反映即使旅客属初犯，亦可能被判处监禁，而刑罚具阻吓作用，并反映罪行的严重性，市民切勿以身试法。