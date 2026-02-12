九龙城的士司机涉停牌期间驾驶 明观塘法院提堂
发布时间：13:45 2026-02-12 HKT
东九龙总区交通部特遣队人员今（12日）晨11时在区内进行打击停牌期间驾驶行动。
行动中，人员在协调道5号附近截查一辆可疑的士。经初步调查，车上一名71岁姓罗本地男司机涉嫌「停牌期间驾驶」及「驾驶时没有第三者保险」被捕，他已被落案起诉相关罪行，案件将于明日（13日）在观塘裁判法院提堂。
警方重申，「停牌期间驾驶」及「驾驶时没有第三者保险」属严重交通罪行，一经定罪，最高可处罚款一万元、停牌12个月及监禁12个月。警方会继续加强执法打击相关罪行，并呼吁驾驶人士切勿以身试法。
