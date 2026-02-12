Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

九龙城的士司机涉停牌期间驾驶 明观塘法院提堂

突发
更新时间：13:45 2026-02-12 HKT
发布时间：13:45 2026-02-12 HKT

东九龙总区交通部特遣队人员今（12日）晨11时在区内进行打击停牌期间驾驶行动。

涉案男子被捕带走。警方提供
涉案男子被捕带走。警方提供

 
行动中，人员在协调道5号附近截查一辆可疑的士。经初步调查，车上一名71岁姓罗本地男司机涉嫌「停牌期间驾驶」及「驾驶时没有第三者保险」被捕，他已被落案起诉相关罪行，案件将于明日（13日）在观塘裁判法院提堂。
 
警方重申，「停牌期间驾驶」及「驾驶时没有第三者保险」属严重交通罪行，一经定罪，最高可处罚款一万元、停牌12个月及监禁12个月。警方会继续加强执法打击相关罪行，并呼吁驾驶人士切勿以身试法。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
饮食
2026-02-10 13:37 HKT
大快活全新下午茶二人餐优惠！$68叹尽小食拼盘+粟米肉粒饭+可乐 一人餐再配啫喱+红豆奶茶
大快活全新下午茶二人餐优惠！$68叹尽小食拼盘+粟米肉粒饭+可乐 一人餐再配啫喱+红豆奶茶
饮食
18小时前
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
影视圈
2026-02-11 11:00 HKT
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
2026-02-11 08:00 HKT
大埔广福邨夫妇疑争拗买新电视 妻菜刀斩伤丈夫背部 涉伤人被捕
大埔广福邨夫妇疑争拗买新电视 妻菜刀斩伤丈夫背部 涉伤人被捕
突发
4小时前
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
生活百科
22小时前
13岁体操冠军傅佳丽，长期被打骂索财，导致跳楼。
13岁体操冠军傅佳丽被打骂索财跳楼 2名涉事教练被立案调查
即时中国
3小时前
60年代女团姊妹花终极合体 大家姐风韵犹存与世无争不苦恼 曾公开致富之道全靠「孤寒」？
60年代女团姊妹花终极合体 大家姐风韵犹存与世无争不苦恼 曾公开致富之道全靠「孤寒」？
影视圈
5小时前
年宵食档再现「水鱼价」！？土瓜湾日升小食韭菜饼杀入年宵定价倍升！网民：韭菜现场收割
年宵食档再现「水鱼价」！？土瓜湾日升小食韭菜饼杀入年宵定价倍升！网民：韭菜现场收割
饮食
3小时前
爱泼斯坦案｜韩裔女受害人亲揭诱骗操控内幕：世上没有东西是免费的
爱泼斯坦案｜韩裔女受害人亲揭诱骗操控内幕：世上没有东西是免费的
即时国际
8小时前