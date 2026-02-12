Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海关去年整体案件逾七成涉私烟 拘2.8万人 有家长利用跨境学童偷运

更新时间：12:40 2026-02-12 HKT
海关关长陈子达总结海关去年工作，海关去年执法的案件共有38869宗，按年上升24%，其中大约75%涉及私烟活动，其次涉及毒品及知识产权。海关总共检获约93.7亿元的物品，拘捕超过3.6万人。

海关关长陈子达总结海关去年工作。
陈子达表示，在侦破的大约29000宗私烟案件中，拘捕约28000多人，按年分别上升36%和39%，检获的私烟约有6亿支，数字与前年相若。

陈子达表示，案件数目和拘捕人数大幅上升，其中一个主要原因是海关在旅检通道截获入境人士携带超额免税烟案件大幅上升有关。海关发现有犯罪集团聘用旅客，以「蚂蚁搬家」方式走私香烟进入本港。他提到旅客收藏私烟的手法层出不穷，有人将私烟包裹在身上或者收藏在内衣，亦有利用轮椅或婴儿车收藏私烟过关，甚至有家长利用跨境学童偷运私烟。

陈子达说，香港海关继续守护国家南大门，全方位堵截各类型的走私，致力打击私烟和毒品的活动。

 

