大埔宝马行车证过期遇查逃走 连撞3车伤2警 男司机女乘客被制服

今日（12日）早上9时33分，一辆警车巡逻途经大埔林锦公路回旋处时，侦察到一辆黑色宝马私家车的行车证过期，于是沿路尾随跟踪。其后当警车追踪宝马到达广福回旋处对开时，人员准备上前截查，未料宝马突然冲向一辆巴士与一辆的士之间企图逃走，却撞及巴士及的士。当时1男1女警员已由警车下车，宝马再倒车退后撞向警车，酿成4车相撞，并撞伤2名警员。

宝马车上男司机及1名女乘客最后被警员打爆车窗制服，并以黑布蒙头、戴上手扣，押解在车旁调查。人员在车上检获少量毒品，其后出动缉毒犬到场作进一步搜查。事件中2名警员受轻伤，的士女司机亦报称头晕不适，同需送院治理。