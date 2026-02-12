大埔宝马行车证过期遇查逃走 连撞3车伤2警员 警爆车窗擒毒鸳鸯

大埔一部警车，今日（12日）早上巡逻途中，凭自动车牌识别系统建功，即时揭发一辆黑色宝马私家车行车证过期，惟截查期间对方疯狂驾驶，先后猛撼巴士、的士及警车，造成四车串烧相撞，更波及两名交通警员。警员当机立断打爆车窗，将车上毒鸳鸯制服，当场检获怀疑依托咪酯烟弹。

事发于今早9时半左右，新界北总区交通部一辆警车巡经大埔林锦公路近回旋处时，自动车牌识别综合系统侦察到一辆黑色宝马私家车的行车证过期，于是沿路尾随跟踪。当警车追踪宝马到达广福回旋处对开时，警车响起警号准备上前截查，未料宝马突然冲向一辆巴士与一辆的士之间企图逃走，却撞及巴士及的士。当时1男1女警员已由警车下车，宝马再倒车退后撞向警车，酿成4车相撞，并波及2名警员。

宝马车上男司机及1名女乘客最后被警员打爆车窗制服，并黑布蒙头、戴上手扣，遭押解在车旁调查。警员在邻近司机的储物格检获一支电子烟及一粒怀疑依托咪酯烟弹，其后出动缉毒犬到场作进一步搜查。

事件中，25岁姓谭男司机涉「狂乱驾驶」、「驾驶时无有效执照」、「驾驶时无第三者保险」及「管有危险药物」被捕；24岁姓詹女乘客则涉嫌「管有危险药物」被捕。案件由大埔警区刑事调查队第三队跟进；另外事件中2名警员受轻伤，的士女司机亦报称头晕不适，同送院治理。