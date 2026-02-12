Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

慎防市民北上后携兰花及濒危物种回港 海关与内地合作加强宣传

发布时间：10:26 2026-02-12 HKT

农历新年将至，不少市民或会到内地逛花市及购物。香港海关继联同渔农自然护理署，在香港各陆路边境口岸向旅客派发宣传单张后，亦与内地海关合作，于内地连接香港的陆路口岸宣传，提醒旅客北上办年货时切勿携带兰花及其他濒危物种回港，以免触犯法例。

香港海关提醒市民，兰花是受香港法例第586章《保护濒危动植物物种条例》管制的物种（包括人工培植的品种），进出口均需申请许可证。任何人若未领有所需许可证下进出口濒危物种，即属违法，一经定罪，最高可被判罚款1,000万元及监禁10年，有关物品亦会被充公。

 

