土瓜湾海味舖失$70万鲍参翅肚 3贼落网起回大部分赃物 主脑涉2案

突发
更新时间：13:21 2026-02-12 HKT
发布时间：13:21 2026-02-12 HKT

本周一（9日）土瓜湾马头围道187号地下一间参茸海味店舖遭贼人爆窃，损失约值70万元的花胶、鲍鱼、鱼翅及燕窝等贵价食材，以及约3,000现金。警方经调查后锁定涉案贼人，并分别于深水埗及尖沙咀拘捕3名男子，起回大部分赃物。当中66岁主谋同时涉嫌与本月荃湾区一宗企图爆窃士多案件有关。

九龙城警区重案组高级督察曾嘉俊在记者会交代案件，指周一上午，九龙城警区接获区内一间参茸海味地舖的负责人报案，该店舖的电闸及地锁被撬毁，店内亦有被搜掠的痕迹。负责人点算后损失总值约70万元的贵价海味，包括花胶、鱼翅、海参等，以及约3,000元现金。警方接报到场调查，期间在收银机旁边检获一支螺丝批，相信是贼人用作犯案的工具。

曾嘉俊称，警方其后翻查大量闭路电视，包括锐眼计划下安装的闭路电视，并作出深入调查和情报分析，迅速锁定涉案3名疑犯身份，以及他们的藏身地点。九龙城警区刑事部人员于案发后翌日（10日）和今日（12日），分别在深水埗区和尖沙咀区拘捕3人，罪名为涉嫌「入屋犯法」，并在其中两名被捕人的藏身地点，成功起回案中大部分失物。

3名被捕人士均为中国籍男子（介乎50至66岁），他们均报称无业，正被警方扣留调查。另外，调查亦显示，其中66岁被捕男子，相信为案中主谋，同时涉嫌与本月初在荃湾发生的一宗企图爆窃地舖案件有关。曾嘉俊称，警方正积极跟进该两宗案件。

警方亦呼吁，年近岁晚，商户应加强店舖的防盗措施，例如确保锁好门窗、考虑加装防盗警报系统及闭路电视等。市民亦应妥善保管个人财物，提高警觉，以免贼人有机可乘。

2月9日参茸海味店舖遇窃

