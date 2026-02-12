法国抵港航班乘客失银行卡及近$20万财物 内地男涉盗窃被捕

警方表示，机场警区于昨日（11日）接获报案，指一名男乘客在一班由法国飞往香港的航班上，将手提行李放在座位上方的置物柜，其后发现行李内的银行卡、价值约15万元的首饰以及4.3万元的现金不翼而飞，怀疑被人盗去。



机场警区人员接报到场，经初步调查后，拘捕一名45岁内地男子，他涉嫌盗窃正被扣留调查。案件交由机场警区刑事调查队第4队跟进。