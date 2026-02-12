法国抵港航班乘客失银行卡及近$20万财物 内地男涉盗窃被捕
更新时间：08:21 2026-02-12 HKT
发布时间：08:21 2026-02-12 HKT
发布时间：08:21 2026-02-12 HKT
警方表示，机场警区于昨日（11日）接获报案，指一名男乘客在一班由法国飞往香港的航班上，将手提行李放在座位上方的置物柜，其后发现行李内的银行卡、价值约15万元的首饰以及4.3万元的现金不翼而飞，怀疑被人盗去。
机场警区人员接报到场，经初步调查后，拘捕一名45岁内地男子，他涉嫌盗窃正被扣留调查。案件交由机场警区刑事调查队第4队跟进。
最Hit
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
2026-02-10 13:37 HKT
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
2026-02-11 08:00 HKT
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
2026-02-10 12:52 HKT
「御用师奶」黄梓玮誓要重返黄金期 豁出去接受医美大改造：唔可以再差落去
2026-02-10 12:07 HKT