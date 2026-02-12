西贡青年露营突头晕呕吐 GFS凌晨接走送院
更新时间：07:39 2026-02-12 HKT
发布时间：07:39 2026-02-12 HKT
发布时间：07:39 2026-02-12 HKT
西贡西湾营地发生紧急救援事件。今日（12日）凌晨2时07分警方及消防接获报案，指一名21岁姓刘男子在西湾营地露营期间，突然感到头晕、胸口痛、发烧及呕吐，需要协助。
由于事发地点位置偏远，加上事主情况未明，当局考虑到地理环境及救援时效，遂调派政府飞行服务队直升机赶赴现场展开行动。
直升机抵达营地后，救援人员迅速将事主转移至机上，随即送往政府飞行服务队湾仔停机坪，再由救护员接手，送往律敦治医院接受进一步检查及治疗。
事件中未有其他人受伤，刘男获送院时清醒，具体病因仍有待医院评估。
