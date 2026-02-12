Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北角和富大楼单位起火　约30名住客自行疏散

突发
更新时间：04:28 2026-02-12 HKT
发布时间：04:28 2026-02-12 HKT

北角凌晨发生火警。现场为和富道128至132号和富大楼，今日（12日）凌晨3时04分，警方接报指大厦低层一个㓥房单位起火，火警钟随即响起，惊醒大批住户。

现场消息指，约30名住客闻警钟后自行疏散至安全位置，场面一度紧张，亦有人带同爱犬一起落楼暂避。消防人员赶抵现场后，开动一条喉并派出一队烟帽队入内灌救，迅速将火势控制并扑灭。

经初步调查，相信涉事㓥房内有杂物首先起火，确实起因仍有待进一步调查。事件中无人受伤，毋须送院。现场所见，起火单位的窗户玻璃被熏黑。火势扑熄后，消防在场进行检查，确保无复燃风险。

