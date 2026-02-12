北角㓥房起火 男住户头晕送院30住客疏散 疑拖板短路肇祸
发布时间：04:28 2026-02-12 HKT
北角凌晨发生火警。现场为和富道128至132号和富大楼，今日（12日）凌晨3时04分，警方接报指大厦低层一个㓥房单位起火，火警钟随即响起，惊醒大批住户。
现场消息指，约30名住客闻警钟后自行疏散至安全位置，场面一度紧张，亦有人带同爱犬一起落楼暂避。消防人员赶抵现场后，开动一条喉并派出一队烟帽队入内灌救，迅速将火势控制并扑灭。
经初步调查，涉事的是一个位于5楼「一㓥四」的㓥房，44岁男住户独居在内，案发时怀疑电动梳化后方的拖板短路，突然起火，火场面积大约2米乘1米。男住户马上报案及逃生，其后报称头晕不适，由救护车送东区医院治理。
现场所见，起火单位内部被熏黑。
