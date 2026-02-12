Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北角㓥房起火 男住户头晕送院近60住客疏散 疑拖板短路肇祸

突发
更新时间：04:28 2026-02-12 HKT
发布时间：04:28 2026-02-12 HKT

北角凌晨发生火警。现场为和富道128至132号和富大楼，今日（12日）凌晨3时04分，警方接报指大厦低层一个㓥房单位起火，火警钟随即响起，惊醒大批住户。

现场消息指，近60名住客闻警钟后自行疏散至安全位置，场面一度紧张，亦有人带同爱犬一起落楼暂避。消防人员开动一条喉并派出一队烟帽队入内灌救，迅速将火势控制并扑灭。

涉事的是一个位于5楼「一㓥四」的㓥房，44岁姓卢男住户独居在内，案发时他听到单位厨房有一声巨响，然后发现起火。人员发现火场面积大约2米乘1米，经初步调查相信是拖板短路肇火。现场所见，起火单位内部被熏黑。事件中男住户报称头晕不适，由救护车送东区医院治理。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
影视圈
22小时前
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
饮食
2026-02-10 13:37 HKT
大快活全新下午茶二人餐优惠！$68叹尽小食拼盘+粟米肉粒饭+可乐 一人餐再配啫喱+红豆奶茶
大快活全新下午茶二人餐优惠！$68叹尽小食拼盘+粟米肉粒饭+可乐 一人餐再配啫喱+红豆奶茶
饮食
14小时前
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
2026-02-11 08:00 HKT
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
生活百科
17小时前
57岁前TVB靓仔小生「坏胆固醇」指数严重超标  报告「满江红」心情沉重  心血管问题诱发中风危机
57岁前TVB靓仔小生「坏胆固醇」指数严重超标  报告「满江红」心情沉重  心血管问题诱发中风危机
影视圈
15小时前
东张西望｜变态男筲箕湾赤裸露鸟行山  向女行山客露械：你唔使惊我  四围便溺害惨东张女神
东张西望｜变态男筲箕湾赤裸露鸟行山  向女行山客露械：你唔使惊我  四围便溺害惨东张女神
影视圈
12小时前
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
旅游
2026-02-10 12:52 HKT
《爱回家》男星突发文「最后一场戏」疑有暗示 揸名车住独立屋竟忧「被炒」街头啃面包
《爱回家》男星突发文「最后一场戏」疑有暗示 揸名车住独立屋竟忧「被炒」街头啃面包
影视圈
20小时前
「御用师奶」黄梓玮誓要重返黄金期 豁出去接受医美大改造：唔可以再差落去
「御用师奶」黄梓玮誓要重返黄金期 豁出去接受医美大改造：唔可以再差落去
影视圈
2026-02-10 12:07 HKT