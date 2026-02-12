北角㓥房起火 男住户头晕送院近60住客疏散 疑拖板短路肇祸

北角凌晨发生火警。现场为和富道128至132号和富大楼，今日（12日）凌晨3时04分，警方接报指大厦低层一个㓥房单位起火，火警钟随即响起，惊醒大批住户。

现场消息指，近60名住客闻警钟后自行疏散至安全位置，场面一度紧张，亦有人带同爱犬一起落楼暂避。消防人员开动一条喉并派出一队烟帽队入内灌救，迅速将火势控制并扑灭。

涉事的是一个位于5楼「一㓥四」的㓥房，44岁姓卢男住户独居在内，案发时他听到单位厨房有一声巨响，然后发现起火。人员发现火场面积大约2米乘1米，经初步调查相信是拖板短路肇火。现场所见，起火单位内部被熏黑。事件中男住户报称头晕不适，由救护车送东区医院治理。