北大屿山夺命车祸｜机管局：承办商工人已摆放指示牌 工程车亦亮指示灯提醒驾驶者

北大屿山公路发生致命车祸，一辆新界的士直撞箭嘴车，27岁男乘客疑无扣安全带抛离座位冲上车头，撼穿挡风玻璃，最终伤重不治。机管局表示，承办商的一辆工程车正停泊于有关路段，为进行园艺工程作相关准备工作，在距离事发地点前约300米，道路上的信息显示屏已清楚显示信息，提醒驾驶者前方相关的行车线将封闭，需要转用其余行车线。

机管局回复《星岛头条》查询时表示，事发时，机管局承办商的一辆工程车正停泊于有关路段，为进行园艺工程作相关准备工作。在距离事发地点前约300米，道路上的信息显示屏已清楚显示信息，提醒驾驶者前方相关的行车线将封闭，需要转用其余行车线。事发前承办商工人已在相关路段摆放指示牌，暂时封闭及分隔部分行车线，工程车亦已亮起指示灯，提醒驾驶者使用其他行车线。警方正调查事件起因。

