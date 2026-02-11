海关联空运货物营运商桌上演练 模拟极端份子瘫痪网络

为强化海关人员及空运货物业界的反恐意识及处理紧急事故应变能力，香港海关今日（11日）联同空运货物营运商，于香港国际机场超级一号货运站进行反恐桌上演练，模拟极端份子发动网络攻击，瘫痪网络并导致空运货物清关系统讯息中断。

演练中，海关人员及业界代表模拟清关系统未能正常运作，各单位保持紧密沟通及迅速评估事故状况，并根据系统应急方案进行演习，合力维持空运货物清关服务畅顺。

是次演练共有30名人员参与，包括海关人员、七间空运货物营运商的业务营运代表及负责资讯科技的技术专员。海关人员亦向参与者介绍反恐「三层防范机制」及香港海关的反恐工作，期望透过与业界的联合演练及宣传教育，进一步提升社会参与度，强化反恐防范及应变能力。