机场过安检被揭身藏弹簧刀 休班辅警涉管有违禁武器被捕 

警方去年11月8日接获机场职员报案，指一名男子于机场进行安全检查期间，在其身上搜出一把长约12.5厘米的弹簧刀。警方经初步调查后，以涉嫌管有违禁武器拘捕该名54岁男子，案件交由机场警区刑事调查队第三队跟进。人员经进一步调查及征询法律意见后，被捕人已被控一项管有违禁武器罪，案件将于明日（12日）在西九龙裁判法院提堂。

被捕男子为一名休班辅警，隶属将军澳警区，他已被停职。警方指警队非常重视人员的操守，任何人员干犯违法行为，警队绝不容忍和姑息，定必严正处理。