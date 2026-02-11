Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海关破两大型海路走私案 检$6800万私烟拘8人 揭空载货柜设暗格摆货

突发
更新时间：19:16 2026-02-11 HKT
发布时间：19:16 2026-02-11 HKT

香港海关近日展开执法行动打击大型海路走私香烟活动，于1月31日及2月4日侦破两宗案件，检获共约1522万支怀疑未完税香烟，估计市值约6800万元，应课税值约5000万元，并拘捕8名男子。海关指其中一宗案件，私烟集团利用远洋货船，将私烟收藏在空载货柜的暗格，企图掩人耳目，相信农历新年临近，私烟集团意图囤积大量私烟以供应本地及海外市场。

首宗案件中，海关于1月31日在南丫岛西北水域、距离香港水界约5海里，截查一首长约60米，重500吨的远洋货船。当时船上有8个货柜，惟船长仅能提供其中4个货柜的资料，并声称货柜为空载。海关认为远洋货船经过长时间航行来港竟没有运载货物，相当可疑，即时检查所有货柜。

海关发现其中4个货柜有暗格，随即押送至屯门内河码头的海关验货场作进一步调查。人员发现货柜暗格的金属层板密度太高，需要消防处协助打开，最终检获约762万支怀疑私烟，估计市值约3400万元，应课税值约2500万元。关员随即拘捕8名年龄介乎21至59岁的怀疑涉案非本地男子，包括1名船长和7名船员。被捕船长已被落案控以「输入未列舱单货物」罪。

第二宗案件中，海关透过风险评估和情报分析，于2月4日在葵涌海关大楼验货场拣选及查验一个由中国台湾抵港、报称载有袜子的40呎货柜。海关透过X光检验，发现货柜门的密度较其他位置高，遂引起海关怀疑。海关打开检查，发现第一层货物是袜子，下层则为大批私烟。海关人员最终在货柜内检获约760万支怀疑私烟，估计市值约3400万元，应课税值约2500万元。

海关相信农历新年临近，私烟集团意图囤积大量私烟以供应本地及海外市场，会继续追查私烟的来源和去向，不排除会有更多人被捕。海关指行动充份展示海关从源头打击私烟的执法成效，会继续根据风险评估和情报分析从源头堵截，并透过针对贮存及分销贩卖多管齐下的执法策略，致力打击私烟活动。

