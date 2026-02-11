旺角汇丰银行收1亿欧元假支票 警列虚假文书拘内地男

再有人以「假支票」赴银行领取巨款，被精明职员揭发报警。今日（11日）下午3时许，一名男子手持一张支票到旺角弥敦道673号汇丰银行，声称要领取一亿欧元（折合约9.31亿港元）。由于金额庞大，职员经查验后，怀疑是假票，报警处理。

警方经初步调查，以涉嫌「行使虚假文书」拘捕该名48岁、持双程证的姓韩内地男子，他现正被扣留调查，案件交由旺角警区刑事调查队第五队跟进。

