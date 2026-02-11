旺角汇丰银行收1亿欧元假支票 警列虚假文书拘内地男
更新时间：18:45 2026-02-11 HKT
发布时间：18:45 2026-02-11 HKT
发布时间：18:45 2026-02-11 HKT
再有人以「假支票」赴银行领取巨款，被精明职员揭发报警。今日（11日）下午3时许，一名男子手持一张支票到旺角弥敦道673号汇丰银行，声称要领取一亿欧元（折合约9.31亿港元）。由于金额庞大，职员经查验后，怀疑是假票，报警处理。
警方经初步调查，以涉嫌「行使虚假文书」拘捕该名48岁、持双程证的姓韩内地男子，他现正被扣留调查，案件交由旺角警区刑事调查队第五队跟进。
最Hit
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
2026-02-10 11:52 HKT
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
2026-02-10 13:37 HKT
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
2026-02-10 12:52 HKT
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
2026-02-10 12:40 HKT