海关深圳湾管制站截入境私家车 检两濒危活鸟拘一男

香港海关昨日（10日）在深圳湾管制站检获两只非法进口、怀疑属受管制濒危物种活雀鸟，估计市值约1400元。



海关昨日根据风险评估，在深圳湾管制站截查一辆入境私家车。经检查后，海关人员在车上的一个纸箱内的鸟笼中，检获该两只怀疑属受管制的濒危物种活雀鸟，遂拘捕车上一名男乘客，案件已转交渔农自然护理署跟进。

检获的活雀鸟。政府新闻处图片