海关深圳湾管制站截入境私家车 检两濒危活鸟拘一男
更新时间：17:14 2026-02-11 HKT
发布时间：17:14 2026-02-11 HKT
发布时间：17:14 2026-02-11 HKT
香港海关昨日（10日）在深圳湾管制站检获两只非法进口、怀疑属受管制濒危物种活雀鸟，估计市值约1400元。
海关昨日根据风险评估，在深圳湾管制站截查一辆入境私家车。经检查后，海关人员在车上的一个纸箱内的鸟笼中，检获该两只怀疑属受管制的濒危物种活雀鸟，遂拘捕车上一名男乘客，案件已转交渔农自然护理署跟进。
最Hit
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
2026-02-10 11:52 HKT
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
2026-02-10 13:37 HKT
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
2026-02-10 12:52 HKT
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
2026-02-10 12:40 HKT