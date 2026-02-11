珍惜生命｜九龙城码头男子堕海亡 疑受工作问题困扰
更新时间：14:12 2026-02-11 HKT
今日（11日）早上11时39分，一名男子被发现在九龙城码头离岸约10米海面载浮载沉，途人报案。救援人员赶至将事主救起，但他昏迷不醒，其后由救护车送往伊利沙伯医院抢救，终告不治。警方证实死者是59岁南亚裔男子，正调查事件原因。
消息指，死者近日因工作问题不开心，今早向妻子表示外出上班，讵料阴阳相隔。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
