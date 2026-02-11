北大屿山公路车祸酿1死2伤 的士猛撼箭嘴车起火 男乘客抛离座撼车顶亡

北大屿山公路发生致命车祸。今日（11日）早上9时49分，一辆绿色新界的士沿北大屿山公路往机场方向行驶，当驶至近东荟城对开时与一辆箭嘴车相撞。据报的士上一名男乘客被抛出车外，惟救援人员赶到现场，发现28岁男乘客重伤昏迷，但未有抛出车外，于是将他送往北大屿山医院抢救，但终告不治。而43岁的士司机及41岁工程车司机均轻伤，被送往玛嘉烈医院治理。

现场所见，的士车头尽毁，并起火冒烟，碎片散落一地；而箭嘴车车尾风琴防撞架被撞至变形。消息称，事发时箭嘴车正于快线进行工程，的士沿快线尾随驶至，撞上箭嘴车。怀疑事发时的士男乘客未有佩戴安全带，以致在车厢内被抛起「顶头槌」式撞伤头部昏迷。警方正调查意外原因。