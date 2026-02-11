港铁：由于有物件阻碍路轨 港岛线上环站至鲗鱼涌站列车服务暂停 其他站行车时间延长至10分钟

港铁表示，由于有物件阻碍路轨，港岛线上环站至鲗鱼涌站列车服务暂停。

港铁提供免费接驳巴士来往上环站和鲗鱼涌站 乘客可于中途站落车

港铁指，港铁湾仔站附近有物件阻碍路轨，港岛线服务受到影响，安排如下：

坚尼地城站来往上环站 - 10 分钟

鲗鱼涌站往来柴湾站 - 10 分钟

上环站往来鲗鱼涌站 - 暂停服务

港铁称，人员将会进行紧急检查及跟进工作，请乘客考虑使用其他替代路线，并为行程预留充裕时间：

-前往中环站的乘客，可考虑乘搭荃湾线；

- 前往金钟站的乘客，可考虑乘搭荃湾线，南港岛线及东铁线；

- 前往北角站的乘，可考虑乘搭将军澳线。

至早上7时15分，港铁表示，现正提供免费接驳巴士来往上环站和鲗鱼涌站，乘客可于中途站落车。

港铁7时30分表示，于湾仔站附近阻碍路轨的物件已被移除，港岛线列车服务逐步回复正常。