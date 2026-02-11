Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港铁工程车维修路轨后疑遗阻碍物 港岛线上环站至鲗鱼涌站列车服务暂停近1小时

突发
更新时间：08:57 2026-02-11 HKT
发布时间：06:47 2026-02-11 HKT

今日（11日）早上6时39分，港铁表示，由于有物件阻碍路轨，港岛线湾仔站附近列车服务暂停。根据车站广播，物件阻碍路轨的位置在湾仔站与铜锣湾站之间，而暂停列车服务的路段介乎港岛线上环站至鲗鱼涌站。列车服务受阻近1小时，至早上7时30分，港铁称在湾仔站附近阻碍路轨的物件已被移除，港岛线列车服务逐步回复正常。

警方经调查后，相信是港铁工程车于路轨维修完毕后，遗留工程相关物品，导致今次事故。不过，亦有指事件怀疑是工程车勾烂信号箱所致。

陈美宝：要求港铁一个月内交报告

运输及物流局局长陈美宝今早在立法会表示，关注港铁湾仔站事故，会要求港铁尽快向外交代，并于一个月内交报告。

港铁提供免费接驳巴士 来往上环站和鲗鱼涌站

事故发生期间，湾仔站一度关闭。港岛线其他车站列车服务亦需要调整，其中坚尼地城站来往上环站，以及鲗鱼涌站往来柴湾站，各需时10分钟。港铁派员进行紧急检查及跟进，并提供免费接驳巴士来往上环站和鲗鱼涌站。港铁称正进一步了解事件。

