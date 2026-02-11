清河邨单位疑电热垫短路起火 87岁妇吸入浓烟送院 约300人疏散

上水清河邨今日（11日）凌晨发生火警。凌晨约1时许，执法部门接获多名住户报案，指清河邨清颂楼一个中层单位冒出火光及浓烟。消防人员接报到场后，随即开动一条喉并派出一队烟帽队展开扑救，约10分钟后将火势控制并扑灭。

事件中，涉事单位一名87岁姓李女住户因吸入浓烟感到不适，当时仍然清醒，其后由救护车送往北区医院接受治理。消防及警方在场协助住户疏散，约300名居民自行撤离到安全位置，现场秩序大致良好。

消防人员经初步调查，相信火警由单位内一张电热垫的电线短路引起，现阶段未有证据显示事件涉及刑事成分。

有区内人士于社交平台表示，凌晨约1时28分接获通知指清颂楼发生火警，赶抵现场时火势已被救熄，惟仍有不少住户在楼下等候消息。消防及警员其后逐层联络相关住户，确保安全。至凌晨约2时10分，大部分居民已获准返回住所。