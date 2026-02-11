清河邨单位电暖毡短路起火 87岁妇吸入浓烟送院 约300人疏散

上水清河邨今日（11日）凌晨发生火警。凌晨1时20分，警方接获多名住户报案，指清河邨清颂楼15楼一个单位冒出火光及浓烟。消防人员接报到场后，随即开动一条喉并派出一队烟帽队展开扑救，约10分钟后将火势控制并扑灭。

事件中，涉事单位一名87岁姓李女住户因吸入浓烟感到不适，当时仍然清醒，其后由救护车送往北区医院接受治理。消防及警方在场协助住户疏散，约300名居民撤离到安全位置，现场秩序大致良好。消防员其后将火救熄，火场面积大约2米乘3米，经检查后，发现位于事主床上的一张约25厘米乘40厘米的电暖毡短路并且发生起火，起火原因没有可疑。

有区内人士于社交平台表示，凌晨约1时28分接获通知指清颂楼发生火警，赶抵现场时火势已被救熄，惟仍有不少住户在楼下等候消息。消防及警员其后逐层联络相关住户，确保安全。至凌晨约2时10分，大部分居民已获准返回住所。