珍惜生命｜秀茂坪安达邨男子疑留遗书堕楼 当场不治
更新时间：01:00 2026-02-11 HKT
秀茂坪发生堕楼事件。周二（10日）午约3时许，有途人报案指在安达邨俊达楼对开，发现一名男子倒卧地面，怀疑从高处堕下。救护人员接报到场，经检查后证实男子已当场死亡。
警方到场展开初步调查，相信死者为39岁姓黄男子，为俊达楼住户，疑从上址一个单位堕下。警员在现场检获遗书，案件暂列作有人堕楼，死因有待验尸后确定。
自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
