香港海关添新成员 邀市民参加搜查犬BB命名大赛 得奖者可亲身与幼犬见面

香港海关于去年11月15日成功自行繁殖9只拉布拉多寻回犬BB，并以"EXCELSIOR（精益求精）"分别作为牠们名字的开首字母，寄望牠们在训练和工作上表现精益求精的精神，成为海关得力助手。海关指由即日起至2026年3月6日，海关会举办搜查犬BB命名比赛，诚邀公众为9只拉布拉多寻回犬BB命名。

参加详情：

海关指评审团成员为香港海关人员。评审团会考虑参加者所提交名字的意义及创意及是否符合比赛的条款及细则作评审。参加者必须确保其参赛作品没有侵犯他人版权，主办机构不会承担任何因侵犯版权而引起之责任，参赛作品一经递交，概不发还，亦不得更改，参加者须自行备份。参赛作品如有遗失、延误及传递错误，主办机构将不会承担责任。

评审团将选出冠、亚、季军各一名及五名优异奖。所有得奖人士均可获赠精美纪念品及获邀亲身与九只"EXCELSIOR"搜查犬BB见面。