香港海关添新成员 邀市民参加搜查犬BB命名大赛 得奖者可亲身与幼犬见面

突发
更新时间：19:14 2026-02-10 HKT
发布时间：19:14 2026-02-10 HKT

香港海关于去年11月15日成功自行繁殖9只拉布拉多寻回犬BB，并以"EXCELSIOR（精益求精）"分别作为牠们名字的开首字母，寄望牠们在训练和工作上表现精益求精的精神，成为海关得力助手。海关指由即日起至2026年3月6日，海关会举办搜查犬BB命名比赛，诚邀公众为9只拉布拉多寻回犬BB命名。

参加详情：

  • 香港居民均可参加是次比赛，每人限参加一次
  • 每个名字均由英文造成，九个名字的开首须为"E' "X' "C' "E' "L' "S' "I' "O' "R'，名字应按犬只性别区分
  • 容易发音，建议1到2个音节，轻音不算，名字的尾音尽可能采用响音
  • 不能包含歧视、具争议性或不恰当的字眼或意思
  • 不得含危害国家安全元素
  • 不得含淫亵、粗言秽语、暴力、诽谤等成分
  • 不得含有宣传商业或政治元素
  • 尽可能避免使用名人或机构／组织的名称
  • 如提交供多于九个名字，或未能提交文字解释，或字数超过100字者，其命名建议将不获考虑
  • 参加者须将作品及以100字内解释建议名字的意义，连同参加者姓名及联络电话提交至[email protected]
  • 截止日期为2026年3月6日23:59:59，以本电邮接收时间为准

海关指评审团成员为香港海关人员。评审团会考虑参加者所提交名字的意义及创意及是否符合比赛的条款及细则作评审。参加者必须确保其参赛作品没有侵犯他人版权，主办机构不会承担任何因侵犯版权而引起之责任，参赛作品一经递交，概不发还，亦不得更改，参加者须自行备份。参赛作品如有遗失、延误及传递错误，主办机构将不会承担责任。

评审团将选出冠、亚、季军各一名及五名优异奖。所有得奖人士均可获赠精美纪念品及获邀亲身与九只"EXCELSIOR"搜查犬BB见面。

