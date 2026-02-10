Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

机场中场客运廊机房失火冒烟 3登机桥需暂时关闭

突发
更新时间：17:36 2026-02-10 HKT
发布时间：16:14 2026-02-10 HKT

机场发生火警。今日（10日）下午约3时03分，机场中场客运廊抵港层、近212号闸口一机房突然起火冒烟，职员报警求助。消防员接报到场，列作二级火警，出动两队烟帽队及两条喉扑救，至下午4时01将火救熄。经初步调查，相信上址有电子零件短路引致火警，现阶段并无证据显示案件涉及刑事成分，事件中没有人受伤。

有网民表示，火警发生期间，接驳列车暂停服务，有旅客滞留在200号闸口附近，另有航班受影响而延误。

机管局回复表示，下午约3时， T1中场客运廊近212登机闸口的停机坪电机房发生火警，消防员到场将火救熄，事件中无人受伤。212、214、216登机桥需要暂时关闭，三个机位均没有飞机停泊。为维持航班运作，部分原本安排停泊T1中场客运廊的航机，改为于远方停机位继续运作。机管局现正与消防处跟进事件。

香港航空回复传媒查询时表示，受机场T1中场客运廊因受火警影响，香港航空有少量航班延误，今天有部分航班亦将安排停泊于远方停机坪运作。

2026-02-09 18:19 HKT