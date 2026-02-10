Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

主教山僭建│ 当局移走毛泽东像 部分范围以铁丝网围封

更新时间：16:05 2026-02-10 HKT
发布时间：16:05 2026-02-10 HKT

深水埗主教山山坡长年被非法霸占官地及僭建，地政总署早前发出「清场令」，限于昨（9日）前停止占用政府土地，包括移除山坡上毛泽东雕像。昨日自称负责人芳姐站在有毛泽东雕像的山坡上，不愿意离开；在场的地政总署人员亦多次劝喻不果，双方一度对峙。今日(10日)《星岛头条网》再上山了解情况，有街坊表示今早清晨约6至7时，当局已派员移走毛泽东像。

相关新闻：主教山僭建｜芳姐站毛泽东像前拒离开 与地政总署人员一度对峙 政府再延清场期限

 

现时近棠荫街及巴域街的山脚休憩处均摆放各种康体设施，其中近棠荫街山脚有部分土地范围以铁丝网围封，围网上有告示称「地盘施工 闲人免进」。被非法占用的土地已经延期至3月4日清场。至于主教山另一处被占用的斜坡同样挂有通告，指土地属不合法占用，须于3月4日前清场，该地被人用竹枝、铁通和帆布搭建成一个小屋，里面放置五张麻雀枱、多张椅子。

 

