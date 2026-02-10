屯门井头村谋杀｜六旬汉疑遭钝物重击头部致死 警稍后交代案情

屯门井头中村发生命案，一名63岁男子昨日（9日）被发现倒毙村屋寓所床上，警方经调查后，相信他被人用钝物重击头部致死，遂以涉嫌谋杀拘捕其妻子。警方将于下午5时交代案情，《星岛头条》届时将进行直播。

据了解，姓陈死者在百货公司任职清洁工，因生肖属蛇，花名叫「水蛇」，与妻子及女儿居于上址一村屋。他与妻子感情欠佳，经常吵架，日常更会「分开食饭」、「分床瞓」。陈男的女儿昨日傍晚放学回家，见到父亲倒卧床上，于是向邻居呼救代为报案。

有邻居透露，陈的女儿放学回家后，与母亲大声谈话，疑似吵架，其后得悉陈妻原需在昨日做肾石手术，但未有前往医院，甚至表示：「横掂都死，唔去！」陈的女儿其后入房拿取衣物，准备带母亲入院时，惊见父亲血流披面，倒卧床上。

