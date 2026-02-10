屯门井头中村谋杀｜六旬汉钝物伤头倒毙村屋 村民称死者与妻感情欠佳「分开食饭」

屯门井头中村发生命案，昨日（9日）傍晚时分，63岁姓陈男子被发现倒毙在一村屋内，头部有不寻常的伤势，怀疑由钝物造成。警方列作谋杀案交由屯门警区重案组接手，经调查后拘捕死者的妻子，怀疑有人用硬物袭击死者致死。据村民表示，死者生前在百货公司任职清洁工，因生肖属蛇，故花名叫「水蛇」。惟他与妻子感情欠佳，经常吵架，日常更会「分开食饭」、「分床瞓」，未料最终发生惨剧。

今晨（10日）涉事村屋仍被围封，有警员驻守并继续搜证，包括搜寻涉案的可疑凶器。至早上近10时，仵工进入村内，将死者遗体抬上车辆，之后移送往殓房。据女街坊表示，昨日（9日）中午还见过陈男，当时对方并无异样：「12点半见佢（陈男）返嚟屋企，我去厕所，睇见佢行返嚟。」有村民则表示，目睹死者的妻子被警员拘捕，「笠头套带走」。

据了解，昨日早上死者的女儿外出返学，至晚上6时许返回住所时，发现死者倒卧于睡房的床上，于是向邻居呼救代为报案。死者头部严重受伤，并有不寻常的伤势，怀疑由钝器所造成。

昨晚6时41分，警方接报指一名男子在井头中村一村屋内昏迷。人员赶赴现场，发现63岁陈男倒卧在床上，他头部严重受伤，已当场死亡。警方初步调查，发现死者曾被人以钝物袭击，将案件由「有人晕倒」改为暂列「谋杀」，交由屯门警区重案组跟进，稍后将安排为死者进行验尸，以确定其死因。警方呼吁任何人士如目睹案件发生或有资料提供，致电3661 5742与调查人员联络。