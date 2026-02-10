Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜金钟男子伏尸太古广场对开 疑酒店平台堕下

突发
更新时间：07:37 2026-02-10 HKT
发布时间：07:37 2026-02-10 HKT

金钟发生堕楼事件。今日（10日）清晨近6时，警方接获报案，指一名男子倒卧在太古广场对开，怀疑从高处堕下。救护员到场后，发现事主头部严重受伤，经检验后证实已当场死亡。警方正就事件展开调查。

消息指，事主身上有一张上址酒店的房卡及电话，警员随即按房卡资料到酒店了解，得悉事主与其兄长一同入住该酒店，不排除由酒店平台堕下。警方于现场未有检获遗书，正调查事件原因。

 

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

 

