油尖警区联同入境事务处人员昨日（9日）在区内展开代号「冠军」（CHAMPION）的打击非法劳工及扫黄行动，突击搜查区内多个地点，共拘捕33人。

行动中，人员拘捕年龄介乎18岁至65岁，25名内地女子、一名内地男子、6名外籍女子及一名本地女子，分别涉嫌「逾期居留」、「违反逗留条件」、「协助及教唆他人违反逗留条件」、「非法劳工」 及「藏有他人身份证明文件」。 所有被捕人现正被扣留调查，部分被捕人稍后将交由相关部门跟进。

警联同入境处油尖打击黑工及扫黄 拘捕33人。警方图片

警方表示，根据香港法例115章《入境条例》第38AA条，非法入境者、受遣送离境令或递解离境令规限的人、逾期逗留或被拒绝入境人士不得接受有薪或无薪的雇佣工作，开办或参与任何业务，一经定罪，最高可被判罚款五万元及监禁三年。雇主若雇用不可合法受雇的人，而该人是非法入境者、受遣送离境令或递解离境令规限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罚为罚款五十万元及监禁十年。而任何人违反对他有效的逗留条件，一经定罪，最高可被判罚款五万元及监禁两年。