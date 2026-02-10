Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜屯门兆康苑34岁男烧炭亡 妻子发现惜太迟

突发
更新时间：00:55 2026-02-10 HKT
发布时间：00:55 2026-02-10 HKT

屯门发生烧炭自杀事件。周一（9日）晚上约10时，警方接获一名女子报案，指怀疑姓梁（34岁）丈夫在兆康路2-22号家中企图自杀。

警员接报到场，发现事主男事主倒卧於单位睡床上，旁边有一盘烧过的炭。救护人员到场时，男子已明显死亡。警方初步调查，现场没有发现遗书，死因有待验尸确定。

 

防止自杀求助热线：

 

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
前港姐超低胸「上下失守」被丧摸画面曝光 卖性感登台吸金屡遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被丧摸画面曝光 卖性感登台吸金屡遇狼爪
影视圈
7小时前
周三晚「万众开心」初配纪仁安，且看能否为谭校长建功。
谭校长爱驹初配纪仁安
马圈快讯
2026-02-08 19:15 HKT
英国内政部向BNO开放优先签证服务。 美联社
00:52
英国放宽BNO持有人成年子女移英 可携伴侣孩子独立申请
即时国际
5小时前
粉岭麻笏村银主盘开价110万拍卖 较银行估价低35% 楼龄仅4年 小巴直达港铁站
粉岭麻笏村银主盘开价110万拍卖 较银行估价低35% 楼龄仅4年 小巴直达港铁站
笋盘推介
15小时前
大马贺年新歌不断重复「Ong Kaw Kaw」，被指是与广东粗口谐音，成为热话。IG@Bungkus Kaw Kaw
00:51
《Ong Kaw Kaw》︱大马洗脑贺年神曲热爆 网民：广东人先听出精髓︱有片
即时国际
8小时前
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
生活百科
2026-02-07 14:30 HKT
央视再揭「毒蔬菜」！蔬菜基地用剧毒农药恐损肝肾 专家教正确清洗8类蔬果
央视再揭「毒蔬菜」！蔬菜基地用剧毒农药0.08克可致命 必学8类蔬果清洗法去农药残留
食用安全
13小时前
红磡公屋通告召唤真人 指名道姓叫「刘家荣」安静？ 中文版见真章网民爆笑收场｜Juicy叮
红磡公屋通告召唤真人 指名道姓叫「刘家荣」安静？ 中文版见真章网民爆笑收场｜Juicy叮
时事热话
15小时前
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
影视圈
9小时前
主教山僭建｜芳姐站毛泽东像前拒离开 与地政总署人员一度对峙 政府再延清场期限
01:35
主教山僭建｜芳姐站毛泽东像前拒离开 与地政总署人员一度对峙 政府再延清场期限
社会
4小时前