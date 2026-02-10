珍惜生命｜屯门兆康苑34岁男烧炭亡 妻子发现惜太迟
屯门发生烧炭自杀事件。周一（9日）晚上约10时，警方接获一名女子报案，指怀疑姓梁（34岁）丈夫在兆康路2-22号家中企图自杀。
警员接报到场，发现事主男事主倒卧於单位睡床上，旁边有一盘烧过的炭。救护人员到场时，男子已明显死亡。警方初步调查，现场没有发现遗书，死因有待验尸确定。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
